Motorcrosser Kay de Wolf gaat aanvallen om weer de wereldtitel te pakken

Kay de Wolf heeft zijn zinnen gezet op nog een wereldtitel. De motorcrosser uit Eersel werd vorig jaar voor de eerste keer wereldkampioen in de MX2-klasse en dat smaakt naar meer. Zondag begint het nieuwe seizoen met een Grand Prix in het Argentijnse Cordoba. "Ik ga meteen vol in de aanval, maar een titel pakken is makkelijker dan verdedigen", zegt De Wolf.

Precies op de dag dat Kay de Wolf 20 jaar werd, won hij vorig jaar voor het eerst het wereldkampioenschap in de MX2-klasse. In Spanje was het op 30 september - na de laatste GP - groot feest. "Dat was geweldig", blikt de motorcrosser terug. "Het is een hele mooie herinnering, maar de knop is alweer om."

Toch zal alles en iedereen komend seizoen elke wedstrijd aan zijn wereldtitel worden herinnerd. De status van Kay is veranderd en hij mag, omdat MXGP-kampioen Jorge Prado naar Amerika is vertrokken, nu met startnummer één rijden. "Dat is echt een droom van ieder kind", zegt De Wolf. "Daardoor heb ik er extra veel zin in."