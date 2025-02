Trein sleept auto meters mee na aanrijding op het spoor

Een trein heeft vrijdagavond een auto geramd op het spoor aan de Daalakkersweg in Eindhoven. De auto werd een flink aantal meters meegesleept door de trein. Bij de aanrijding is een persoon om het leven gekomen. De machinist van de trein raakte niet gewond. In de auto zaten twee honden waarvan een hond de aanrijding niet overleefde. De andere hond is uit de auto gehaald en aan de dierenambulance overgedragen.

De ravage op het spoor is groot. Overal liggen brokstukken van de auto. De auto zelf is zwaar beschadigd en ingedeukt, ook de trein liep grote schade op bij de botsing.

De politie, brandweer en ambulancemedewerkers zijn op de plek van de aanrijding. De machinist van de trein raakte niet gewond, maar is wel ontzettend geschrokken door de botsing. Er zaten geen reizigers in de trein. Er is tot half een 's nachts geen treinverkeer tussen Eindhoven en Venlo mogelijk door de aanrijding.