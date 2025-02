Gewonde bij scootermeeting, straatrace is niet vastgesteld

Een jongen is vrijdagnacht gewond geraakt tijdens een zogenoemde scootermeeting op een bedrijventerrein in het noorden van Eindhoven. Hij kwam in botsing met een andere scooterrijder.

Vanwege de ernst van de situatie rukten de hulpdiensten uit met meerdere eenheden. Ook een traumahelikopter kwam naar Eindhoven.

Drugs

Of er een straatrace werd gehouden, kan de politie niet zeggen. Er leken echter wel afspraken te zijn over een geïmproviseerde finishlijn. De gewonde jongen is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie deed een speekseltest bij een van de betrokkenen. De uitslag van die test was voldoende om het gebruik van drugs verder te onderzoeken en bloed bij deze betrokkene af te nemen.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision