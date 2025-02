Fout met belastingenveloppen zorgt voor fors datalek in deze gemeente

Bij het versturen van de gemeentelijke belastingaanslagen in de gemeente Land van Cuijk is een flink datalek ontstaan. Door een technische storing bij een leverancier van de enveloppen, waarin de aanslagen zaten, bleken 2140 brieven verkeerd te zijn geadresseerd. Daardoor is een deel van de aanslagen in de verkeerde brievenbus bij mensen thuis terechtgekomen.

Op de enveloppen ontbraken de huisletter of toevoegingen. Hierdoor hebben sommige inwoners geen gemeentelijke aanslag ontvangen, terwijl bij anderen er meerdere (dus ook van andere mensen) exemplaren op de mat vielen. De gemeente benadrukt dat op de biljetten zelf wel het juiste adres stond.