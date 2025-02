Dit uiltje zat bibberend en gewond op A2 en dankt zijn leven aan Claudio

Claudio Belotti uit Maren-Kessel heeft een uiltje van een wisse dood gered. Het beestje was gewond en zat tussen de rijbanen op de A2 terwijl het verkeer erlangs raasde. Claudio bedacht zich geen moment, trapte op de rem en rende met gevaar voor eigen leven naar het ransuiltje toe om hem uit zijn benarde positie te bevrijden. "Ik denk daar niet over na en doe dat gewoon."

Claudio rijdt donderdagmorgen rond een uur of half negen over de A2 richting zijn werk. Net ter hoogte van de afslag Rosmalen spot hij een vogel tussen de rijbanen. "Ik zie dat beestje zitten en hij beweegt. Ik rem en ga de vluchtstrook op. Daar heb ik mijn auto in zijn achteruit gezet en ben ik teruggereden."

Hij stapt uit zijn auto, rent over de snelweg en pakt de vogel stevig vast. "Ik heb hem tegen mijn borst aangehouden, lekker warm. Ik zag dat hij gewond was en hij was helemaal aan het bibberen. Ik heb hem meegenomen naar het adres waar ik aan het werk was."

Daar stopt hij het dier in een doos en sluit die af zodat de uil in het donker tot rust kan komen. Claudio begint allerlei instanties te bellen, maar komt niet veel verder. "Veel organisaties namen niet op of konden me niet helpen. Toen heb ik de dierenambulance gebeld. Die zijn hem snel komen ophalen."