PSV wil Spaanse spits Pérez (36) als vervanger voor Pepi

De Spaanse spits Lucas Pérez heeft alsnog zijn zinnen gezet op een overgang naar PSV. Dat bevestigen goed ingelichte bronnen in Spanje aan het ANP. De 36-jarige aanvaller van Deportivo La Coruña wil bij de Eindhovense club aan de slag gaan als vervanger van de geblesseerde Amerikaan Ricardo Pepi. PSV wil de overgang niet bevestigen.

Pérez was de afgelopen weken al eerder in beeld om naar Eindhoven te komen, maar wegens persoonlijke omstandigheden hield de Spanjaard dat aanvankelijk af. Daar is nu toch verandering in gekomen. Pérez zou een contract tot het einde van het seizoen willen tekenen bij PSV.