Deze unieke sport debuteert in Brabant: 'We willen naar de Spelen'

Hij zit op blindenvoetbal, maar Guus van der Zanden heeft er sinds dit weekend een hobby bij. De 8-jarige sportieveling uit Boskant was zaterdag één van de deelnemers aan de try-out van blinden- en slechtzienden-tennis in Schijndel, een primeur in Nederland. “Het is de eerste keer dat ik tennis, erg leuk om te doen.”

“Het was de eerste paar keer lastig om de bal te raken”, zegt Guus (8) die ondanks dat hij niets ziet de bal steeds harder de zaal inslaat. “Nu ik de beweging ken, is het makkelijker om te doen. Als het kan, zou ik het best leuk vinden om te blijven tennissen.”

Bij de voor Nederland nieuwe sport zijn de tennisregels aangepast zodat het spel toegankelijker wordt voor mensen die blind of slechtziend zijn. Zo is het net verlaagd tot tachtig centimeter, de lijnen van het veld zijn voelbaar, de speciale tennisbal maakt geluid en hij mag drie keer stuiteren. Mensen die blind zijn mogen een begeleider op de baan hebben die ze de bal aanreikt en op de juiste positie neerzet.

De aangepaste vorm van tennis in Nederland is te danken aan Fanny van den Heuvel. De Berghemse is op vrijwillige basis lijn- en scheidsrechter bij tennisbond KNLTB, haar man Danny is internationaal scheidsrechter. Ze waren samen bij een Davis Cup-wedstrijd in Montenegro toen ze werd gevraagd als scheidsrechter bij het WK blindentennis in Italië. “Ik dacht eerst dat het een grap was, maar het bleek het begin van een mooie uitdaging.”

“Het WK was groot, met bijvoorbeeld een openings- en sluitingsceremonie. Ik vroeg me wel af waarom er niemand van Nederland meedeed. Het bleek dat blindentennis hier nog onbekend is. Ik ben ermee naar de bond gegaan, maar voor dit initiatief moest ik eerst een stichting oprichten om mijn plannen uit te rollen. Gelukkig kreeg ik na een oproep op social media hulp van Elise Dolmans, die zelf slechtziend is. Het gaf haar hoop dat ze de sport die ze vroeger deed weer op kon pakken.”

De stichting BSTN werd eind januari opgericht en de doelen zijn ambitieus. Fanny hoopt dat de sport in 2032 op het programma van de Paralympische Spelen staat. "We willen naar de Spelen met Nederland als deelnemer. De start is dit weekend met try-outs in Schijndel en Amstelveen, maar er is ook belangstelling uit andere plaatsen. Het liefst willen we met hulp de sport uitrollen over heel Nederland.”

Schijndel kreeg de eer voor de eerste try-out van Nederland. Sportcoach Harm Oppers: “Als gemeente Meierijstad willen we sporten passend maken voor mensen met een beperking. Zo zijn we bezig met het oprichten van een sportcentrum in Schijndel. Blindenvoetbal zat al in ons aanbod, maar tennis is een goede toevoeging. Het mooie is dat gelijkgestemden lekker sporten en elkaar ontmoeten.”