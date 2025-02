Gemaskerde jongens (15 en 17) met slijptol op oorlogspad

Twee gemaskerde jongens trokken zaterdagnacht rond twee uur de aandacht in een parkeergarage van een appartementencomplex in Breda. Getuigen belden de politie waarop de twee tieners, jongens van 15 en 17 uit Etten-Leur, werden opgepakt. In de tas van een van de jongens bleek een slijptol te zitten.

Toen agenten na de melding in de parkeergarage aan de Vijfhagen kwamen, probeerden de jongens de benen te nemen. Eén van hen werd echter meteen in de kraag gevat. Hij bleek de slijptol in zijn tas te hebben.