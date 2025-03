Motorcrosser Coldenhoff gaat vlammen, maar ziet ook einde carrière naderen

Glenn Coldenhoff ziet het einde van zijn carrière dichterbij komen, maar de 34-jarige motorcrosser uit Heesch is nog altijd hartstikke ambitieus. Hij is superfit, weer blij met zijn motor en legt daarom de lat voor het nieuwe seizoen in de MXGP hoog. "Ik ga voor een aantal podiumplaatsen en een top 5-klassering", zegt hij. "En wie weet wel voor een medaille."

Ja, Glenn Coldenhoff heeft ook het opblaasbare zwembadje maar laten inpakken. De eerste GP van het seizoen is op zondag 1 maart in het Argentijnse Cordoba en daar is het naar verluidt 38 graden. Dan wil je na afloop wel even afkoelen. "Het is er bloedheet, maar ik heb er zin in", zegt de Brabantse motorcrosser. Het chagrijn dat vorig jaar soms de kop opstak, is weg. "Vorig jaar ging het niet zoals gepland en ik voel me nu een stuk blijer", zegt Coldenhoff eerlijk. "Op trainingen kan ik al beter mijn eigen ding doen en de motor heeft een flinke verbetering gemaakt. De mannen van Fantic hebben heel goed werk geleverd."

"Ik ben me er van bewust dat ik naar het einde van mijn carrière ga, maar heb nog teveel plezier."

Coldenhoff komt lekker de winter uit en als topsporter eis je dan ook iets van jezelf. Meer dan de zesde plek van vorig seizoen. "Vorig jaar lukte het niet, maar ik hoop nu weer een aantal keer het podium te halen. Doel is een top 5-klassering en wie weet wel een medaille." Glenn Coldenhoff is met zijn 34 jaar een heuse veteraan in de MXGP. Maar waar vijfvoudig wereldkampioen Jeffrey Herlings (30) uit Oploo onlangs speculeerde over een naderend afscheid, is hij nu wat minder expliciet. "Ik ben me er van bewust dat ik naar het einde van mijn carrière ga", zegt Glenn Coldenhoff. "Realistisch gezien, zit ik tegen het einde aan. Maar zolang ik me goed voel, fit ben en vooral nog resultaten haal, ga ik door. Ik heb er nog teveel plezier in om het te laten gaan en dat is het belangrijkste."

Glenn Coldenhoff (foto: Ronald Sträter).

Coldenhoff staat er om bekend zuinig te zijn op zijn lichaam en alles uit de kast te trekken om zo fit mogelijk te zijn. Dat is ook dit seizoen weer heel hard nodig, want het zal zwaar worden. "Op het einde gaan we van Turkije naar China en dan door naar Australië. En dan mag je na een seizoen flink gas geven ook nog even naar Amerika voor de Nations. Het zal een pittig einde worden, maar laten we eerst maar eens beginnen met de hitte van Argentinië. Ik heb er zin in." Omroep Brabant maakt ook dit seizoen weer het programma MX Brabant op YouTube. Daarin in de MXGP ook de Brabantse motorcrossers Jeffrey Herlings (Oploo), Brian Bogers (Eindhoven), Calvin Vlaanderen (Oss) en Roan van de Moosdijk (Eindhoven).