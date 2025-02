Hardrijder gestopt, agenten zijn verrast als ze beroep van bestuurder zien

Een automobilist is zondagochtend door de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant gestopt op de A58. Hij racete daar met een snelheid van ruim 180 kilometer per uur over de weg.

Zelfs na correctie reed de automobilist nog 59 kilometer per uur te hard. Daarop moest de bestuurder zijn rijbewijs inleveren.

"De bestuurder blijkt rijinstructeur te zijn...", laat de politie verrast weten op Instagram. Bont

Ook op de N261 maakte een automobilist het bont. Deze bestuurder reed met een snelheid van 147 kilometer per uur.