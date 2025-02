Huis waarin kinderen aanwezig zijn meerdere malen beschoten

In het huis in Oss waar zaterdagavond bij de deur meerdere keren werd geschoten, waren op het moment van de schietpartij enkele kinderen aanwezig. Dat heeft de politie zondagochtend bekendgemaakt. Bij de schietpartij raakte niemand gewond. Naast de kinderen waren er volgens de politie nog meer mensen in het huis aanwezig.

De schietpartij gebeurde zaterdagavond rond half acht toen de bewoonster van het huis in de Schoolstraat de deur opendeed voor twee mannen.

Opvallend is dat vrijdag bij hetzelfde huis een man in zijn been werd gestoken. Dat het gaat om hetzelfde huis, bevestigt nu ook de politie. Ze geeft aan een verband tussen beide zaken niet uit te sluiten. Twee mannen

Na de schietpartij zaterdagavond gingen de twee mannen er vandoor. Wat voor wapen er is gebruikt, wordt door de politie nog onderzocht. Voor de schietpartij is nog niemand opgepakt, dat geldt ook voor de steekpartij een dag eerder. De politie heeft zaterdag uitgebreid onderzoek gedaan in en om het huis. Hierbij zijn sporen veiliggesteld. Ook deed ze buurtonderzoek en werden camerabeelden bekeken. Heb je beelden die de politie nog niet heeft kunnen bekijken, deel deze dan met de politie, zo vraagt ze: "Elk klein detail kan helpen."