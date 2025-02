PSV heeft vervanger voor Pepi binnen: de Spaanse spits Pérez

PSV en aanvaller Lucas Pérez zijn het eens geworden over een overgang naar Eindhoven. Als de 36-jarige spits uit Spanje zondag door de medische keuring komt, zal hij zo snel mogelijk worden gepresenteerd, heeft PSV bevestigd. Pérez zal waarschijnlijk tot het einde van het seizoen tekenen als vervanger van de geblesseerde Amerikaan Ricardo Pepi.

Een aantal weken geleden ketste een transfer van Pérez naar PSV door persoonlijke omstandigheden af. De voormalige spits van Deportivo La Coruña wilde meer bij zijn zoon zijn, de jongen woont bij zijn ex in Madrid. Pérez heeft nu, bij gebrek aan andere opties in Spanje, alsnog gekozen voor de Eredivisie.

Pérez kan transfervrij naar PSV vertrekken omdat zijn contract bij Deportivo La Coruña vorige maand werd ontbonden. De Spanjaard heeft een lange en bewogen loopbaan achter de rug, die hij in 2007 in het derde elftal van Atlético Madrid begon. Drie jaar later maakte hij bij Rayo Vallecano zijn debuut in het eerste elftal. Daarna speelde hij onder andere voor Karpaty Lviv, PAOK Saloniki, Deportivo La Coruña, Arsenal, West Ham United, Deportivo Alavés, Elche, Cádiz en weer Deportivo La Coruña.

Held

Bij zijn terugkeer naar La Coruña speelde Deportivo op het derde niveau in Spanje. Hij werd daar als een held binnengehaald. Aan de hand van Pérez promoveerde de club naar de Segunda División, één niveau onder La Liga. Pérez heeft tijdens verschillende periodes 62 doelpunten voor de club uit Galicië gemaakt. Hij staat daarmee twaalfde op de lijst van clubtopscorers. De Nederlander Roy Makaay staat vijfde in die ranking met 97 treffers.