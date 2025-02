Onduidelijkheid over scootermeeting, gewonde is man van 19

De scooterrijder die vrijdagnacht gewond raakte bij een vermoedelijke scootermeeting op een bedrijventerrein in het noorden van Eindhoven is een man van 19 uit die stad. De politie geeft zondag aan niet met zekerheid te kunnen zeggen dat het hier ging om een georganiseerde bijeenkomst van scooterrijders.

Wat volgens een politiewoordvoerder wel duidelijk is, is dat het slachtoffer op een bepaald moment midden op de weg omdraaide, waarna hij werd aangereden door een jongen op een scooter die achter hem reed. Ook deze jongen van 18 uit Eindhoven raakte gewond. Hij had na het ongeluk last van zijn elleboog.