Van de Donk haakt geblesseerd af bij Oranje Leeuwinnen

Voetbalster Daniëlle van de Donk uit Valkenswaard ontbreekt dinsdag bij Oranje tijdens het tweede Nations League-duel met Schotland. De 33-jarige middenveldster raakte vrijdag tegen Duitsland (2-2) al in de eerste helft geblesseerd en heeft inmiddels het trainingskamp verlaten, meldt de KNVB.

Aanvalster Romée Leuchter is dinsdag waarschijnlijk wel weer beschikbaar. Ze verliet de selectie afgelopen week tijdelijk omdat ze ziek was, maar keerde zaterdag weer terug. Ook verdedigster Lynn Wilms was ziek, maar was al eerder opgeknapt. Daardoor kon de als vervangster opgeroepen Fenna Kalma van PSV weer naar huis.

De voetbalsters spelen dinsdag om 20.30 uur in Glasgow tegen Schotland.