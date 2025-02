Kruispunt ligt bezaaid met tienduizenden aardappelen

Tienduizenden aardappelen zijn zondag in Tilburg op een kruising en fietspad beland. Dat gebeurde nadat een vrachtwagen met een oplegger, met daarin de piepers, kantelde. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Midden-Brabantweg met de Zevenheuvelenweg in Tilburg. De vracht aardappelen was bestemd voor frietfabrikant Agristo in Tilburg.

In eerste instantie schoten omstanders te hulp om de aardappelen op een hoop te gooien. Even later kwam een shovel om de aardappelen over te laden in een andere vrachtwagen.

Rond half twee is de kruising nog afgesloten. De verloren aardappelen trekken heel wat bekijks.