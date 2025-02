Yvon zingt lievelingslied voor terminaal zieke vrouw op weg naar huis

Beroepszangeres Yvon Kanters ut Den Bosch was dit weekend te zien in een filmpje dat viraal ging op sociale media. Ze zong in een ambulance voor een ongeneeslijk zieke patiënt op weg naar huis. Yvon wil zo muzikale steun bieden aan patiënten die ernstig ziek zijn.

Lav Lukac Geschreven door

Yvon zingt wel vaker in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Maar deze ervaring in de ambulance was ook voor haar erg bijzonder. Ze reed een dag mee met het ziekenvervoer dat patiënten terug naar huis brengt na ontslag uit het ziekenhuis. Zo ook bij deze vrouw, zij mocht na twee jaar in het ziekenhuis weer naar haar eigen huis. Want ze kreeg te horen dat ze in het ziekenhuis niks meer voor haar konden betekenen. Tijdens de rit zong Yvon het lievelingsnummer van de patiënt en haar man.

"Terwijl ik zong, zag ik de tranen in haar ogen verschijnen."

"Ze hield van alle muziek, maar toen ik vroeg of ze een speciaal liedje had samen met haar man, hoefde ze niet na te denken: 'The Power of Love van Céline Dion' antwoordde ze. Terwijl ik zong zag ik de tranen in haar ogen verschijnen. Later deden we nog een klein huiskamerconcert. Daar zong ik Dancing Queen van Abba omdat ze daar samen op hadden gedanst tijdens hun bruiloft. Een herinnering die voor altijd zal blijven", laat de musicus op Instagram weten.

Bekijk hier het lied dat Yvon zong in de ambulance:

Wachten op privacy instellingen...

"Muziek is veel breder inzetbaar in de zorg dan de meesten denken."

Ze zong ook voor andere patiënten die dag. Iedereen die naar huis werd gebracht met de ambulance mocht een verzoek doen aan Yvon. "Mits ze daar behoefte aan hadden natuurlijk", zegt ze. "Ik kan me namelijk ook goed voorstellen dat iemand daar geen zin in heeft als diegene erg ziek is." Toch wilden bijna alle patiënten die dag dat de beroepszangeres een nummer voor hen zong, omdat zij daar veel steun uit haalden. "Muziek is veel breder inzetbaar in de zorg dan de meesten denken." "Het is best lastig als je op je werk elke dag met het verdriet van mensen te maken krijgt. En ik wist ook niet wat ik zou gaan aantreffen bij de terminaal zieke patiënt in het filmpje omdat ze naar huis gaat om daar te sterven. Toch werd in de ambulance een positief mens naar binnengebracht. Een vechter vol levenslust, een bijzondere vrouw", aldus de zangeres.

"Kippenvel, wow wat prachtig."