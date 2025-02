Willy en René: 'Landstitel wordt nu wel heel erg moeilijk voor PSV'

In theorie zou het nog steeds een geweldig seizoen voor PSV kunnen worden, maar de cijfers liegen niet: de Eindhovenaren hebben sinds zondag een achterstand van vijf punten op Ajax. "Het gaat nu wel heel moeilijk worden", constateert clubcoryfee René van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant over de titelkansen van PSV.

"Als je Ajax zondag ziet spelen dan was dat echt niet goed. Maar ook tegenstander Go Ahead Eagles maakte het niet waar. En dan moet PSV ook nog op bezoek bij Twente en Feyenoord." Vorige week sprak broer Willy al de verwachting uit dat Ajax de voorsprong niet meer gaat weggeven. "Maar het kan nog wel een heel mooi slot van de competitie worden." Ondanks de somberheid over de titelkansen, beleefden de broers toch een mooie PSV-week met als hoogtepunt de zinderende Champions League-wedstrijd tegen Juventus. De ook door de gebroeders veel bekritiseerde Noa Lang liet zich toen van een heel andere kant zien. "Hij speelde gewoon goed. Hij speelde met zijn hart en hij speelde voor het team", zegt René enthousiast. "Dan had hij ook nog die fantastische actie waaruit Perišic scoort. Zo zien we hem graag spelen en nu mag hij ook rustig 'ssst' tegen ons zeggen." Daarbij maakt René hetzelfde 'mondje dicht'-gebaar dat Lang onlangs nog tegen het PSV-publiek maakte, wat hem op veel kritiek kwam te staan, niet in de laatste plaats van Willy en René. Nu heeft Lang ook de gebroeders, voorlopig, het zwijgen opgelegd. "Heel goed bruur", zegt Willy instemmend.

Een andere uitblinker tegen Juventus was de al genoemde Perišic. "De intensiteit die hij in zijn spel legt, daar kan iedereen een voorbeeld aan nemen", zegt René bewonderend over de al 36-jarige Kroaat. "Maar met 36 ben je nog niet afgeschreven, pas op hè!", zegt Willy die zelf ook op zijn 36'ste nog actief was voor PSV. Deze week versterkte PSV zich met de eveneens 36-jarige Spanjaard Lucas Pérez. "Ik ken hem eerlijk gezegd niet, heb hem nooit zien spelen", zegt Willy. Ik ga ervanuit dan Earnest Stewart en zijn mensen weten wat ze doen. Misschien is hij voor de laatste dertig tot veertig minuten gehaald." In de Champions League is Pérez niet speelgerechtigd. Toch zien de broers ook zonder de nieuwe spits volop kansen tegen Arsenal. "We spelen altijd goed tegen Engelse clubs", zegt Willy. Beluister de Willy& René PSV-podcast hieronder:

Hetzelfde Go Ahead Eagles dat afgelopen weekend verloor van Ajax is nu binnen een paar dagen twee keer de tegenstander van PSV. Eerst woensdag in Eindhoven in de halve finale van de KNVB-beker, drie dagen later in Deventer voor de competitie. "Pas op, da's een lastig ploegje", waarschuwt René. "Zeker als ze thuis spelen." Toch verwachten Willy en René allebei dat PSV twee keer wint.

"Beetje jammer van het oude stadion."

Intussen wordt er ook voetbalgeschiedenis geschreven in de geboortestad van Willy en René. Helmond Sport speelt maandagavond zijn laatste wedstrijd in het oude stadion. "Met dat nieuwe stadion ben ik nog jarenlang bezig geweest. Nu is het bijna zover", zegt Willy. Vooral bij René komen gevoelens van nostalgie boven. "Wij hebben als amateurs in 1967 nog een openingswedstrijd gespeeld met MULO tegen Helmond Sport. Dat wonnen wij toen met 3-0. Later heb ik ook nog even bij Helmond Sport gespeeld onder Jo Jansen. Een geweldige vent en we hadden best een leuk ploegje." De broers vinden het ergens dus wel jammer dat het oude stadion verdwijnt. "Maar ja, dat is de tijd."