Dit is waarom een Bossche bol met een kanon de lucht in werd geschoten

Met een heus kanon werd zondag op de Bossche Markt een Bossche bol symbolisch de wereld ingeschoten. Een ludieke actie met een serieus doel. De stichting ‘Genotschap van de Bossche Chocolade Bol’ wil hiermee het gebak met de rest van de wereld delen en hoopt de ‘Sjeklaodenbol’ tot werelderfgoed te verklaren.

“De bol is geen gewone soes”, zegt Rob van de Laar van het genotschap. “De Bossche bol hoort bij Den Bosch en is culinair erfgoed. Naast dat het heel lekker is, zorgt voor verbinding en plezier. Inmiddels genieten we er al 101 jaar van.”

“We willen de bol met iedereen delen en daarom schieten we de bol de wereld en zelfs de ruimte in. Misschien komt die wel op Mars aan, dan kunnen ze er daar ook van genieten”, grapt Van de Laar. “Als de Bossche bol op de werelderfgoedlijst komt is dat een stukje erkenning voor al die banketbakkers die de bol bekendheid hebben gegeven. Door de bol heeft de stad Den Bosch een icoon gekregen en dat moet gezien worden”, vindt Van de Laar.

“Er is simpelweg nog niemand geweest die het initiatief heeft genomen om de bol op de lijst te zetten. Dat vonden we eigenlijk raar en daarom hebben we zelf het ‘Genotschap van de Bossche Chocolade Bol’ opgericht en contact gezocht met Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Met hen gaan we de komende tijd de gewoonten en gebruiken rondom de bol in kaart brengen en hopelijk lukt het dan op de bol op de lijst te krijgen."

Duizenden bollen over de toonbank

Ook de bekende banketbakker Jan de Groot kwam kijken naar de actie. Iedere dag gaan er duizenden bollen bij hem over de toonbank. Mensen komen van heinde en ver om bollen te kopen. Iedere dag staat er een lange rij bij hem voor de deur. De banketbakker snapt niet dat de bol nog niet op de erfgoedlijst staat. “Het worstenbroodje staat er bijvoorbeeld wel op. De Bossche Bol moet behouden blijven, maar dat betekent niet dat iedere bol hetzelfde is. Sterker nog iedere Bossche bol is anders”, zegt De Groot.

Dat is al zo nadat dat banketbakker Lambermont als eerste de combinatie van een soes met slagroom en pure chocolade verkocht in zijn bakkerswinkel aan de Visstraat, precies 101 jaar geleden.