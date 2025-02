Lange lijst aan wielerprofs leerde bij deze club hard trappen

Van wereldkampioene veldrijden Fem van Empel tot profwielrenner Mike Teunissen en van voormalig kampioenen als Lars Boom en Richard Groenendaal tot Daphny van den Brand. Bij Wielervereniging Schijndel leerden ze de kneepjes van het vak. De club bestaat 50 jaar en blijft grote talenten klaarstomen, zoals Nederlands juniorenkampioen veldrijden Noï Moes. “De begeleiding is top geregeld.”

De 17-jarige wielrenster uit Goirle fietste in Tilburg, maar maakte vanwege haar ambities de overstap naar WV Schijndel. "Hier is een goede groep meiden met wie we ook in het buitenland rijden. Tijdens wedstrijden wordt een mogelijk profbestaan nagebootst. Van voor- en nabesprekingen tot zoveel mogelijk op pad zonder ouders; zo krijg je een goed beeld van wat er bij wielrennen komt kijken. Je leert er superveel van." Het leven van Noï, met een moeder uit een wielerfamilie, staat voor een groot deel in het teken van fietsen. "Ik train bijna elke dag en combineer bewust het veldrijden met de weg. Het is allebei leuk om te doen. Mijn doel is om het hoogst haalbare te bereiken. Al is er voor mij ook een leven naast het wielrennen. Ik zit in 5 havo, spreek regelmatig met vriendinnen af en heb een bijbaantje. Zo kom ik ook met mensen buiten de topsport in contact en bovendien leer ik de waarde van geld."

"Schijndel bleek de juiste stap te zijn."

Dat WV Schijndel ook aantrekkingskracht heeft op talenten uit de rest van Nederland, bewijst bijvoorbeeld Puck Langenbarg. De 18-jarige Europees en Nederlands kampioene uit het Gelderse Ruurlo rijdt sinds 1 januari van dit jaar voor profploeg Fenix-Deceuninck. "Vier jaar geleden besloot ik dat ik verder wilde in het wielrennen en WV Schijndel had goede plannen. Het bleek voor mij de juiste stap te zijn, waardoor ik me nu als prof verder kan ontwikkelen."

Voorzitter Antoine van Heertum is trots op de lijst met profs die een verleden in Schijndel hebben of nog lid zijn. "Als ik al die namen hoor, dan geeft dat een goed gevoel. De profs hebben hier een deel van hun opleiding genoten, zich goed ontwikkeld en met plezier gefietst. Ze hebben nu van hun hobby hun beroep gemaakt. Daar doen wij het mede voor."

"Toen ontstond een sneeuwbaleffect."

WV Schijndel heeft een groep van ruim 130 actieve fietsers, waarvan een groot deel wedstrijden rijdt. De jongste leden zijn rond de 8 jaar oud. Vooral bij de meiden/vrouwen is de Brabantse club sterk in eigen land. Bestuurslid Angelo van Melis: "We zijn een paar jaar geleden de weg ingeslagen dat we meer met meiden wilden doen. Enkele mensen hebben hun schouders eronder gezet en toen ontstond een sneeuwbaleffect. Bij de mannen is het wat moeilijker; daar richten meer verenigingen zich op."

Een groep wielrensters van WV Schijndel. (Foto: Frans Knapen)

Volgens Angelo is er een bijzondere sfeer binnen WV Schijndel. “De gezelligheid en het enthousiasme beginnen bij de begeleiding. Die straalt dat uit op de renners. Er wordt bij ons veel georganiseerd. Het voelt als een hechte familie.” Antoine hoopt dat er nog vele talenten zullen volgen, maar maakt zich ook zorgen. “Door de NAVO-top in Den Haag worden er diverse koersen afgelast vanwege de veiligheid. Wat is daar de schade van op lange termijn? Komen die koersen na dit jaar weer terug? Het liefst wil ik niet doemdenken, maar het is wel iets wat speelt.”