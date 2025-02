Efteling vernieuwt scène in Vliegende Hollander-attractie

De echte fan moet wachten tot 18 april, want dan pas gaat De Vliegende Hollander weer open. De Efteling-attractie wordt op dit moment opgelapt en vernieuwd. “Het reguliere onderhoud werd dit jaar iets verlengd. Dit gaf ons de kans om één van de scènes te verbeteren”, zegt ontwerper Karel Willemen.

Het gaat om een aanpassing in scène tien. “Vlak voordat je de helling opgetakeld wordt, valt je sloep met een ruk stil in een hoek van 45 graden. Hier verscheen het hoofd van Willem van der Decken boven je, voordat het in een grijnzende schedel veranderde”, legt Willemen de huidige situatie uit in een blog van de Efteling.