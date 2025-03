Hoe de bezetter deze prins voor eeuwig scheidde van zijn grote liefde

Ze zijn ruim zes jaar met elkaar getrouwd als het noodlot toeslaat. Op 25-jarige leeftijd overlijdt zij na een kort ziekbed en wordt ze bijgezet in de Grote Kerk van Breda, waar al zijn voorvaderen eerder al een plekje hebben gekregen. Ondanks dat Willem drie keer hertrouwt, staat voor hem vast dat Anna zijn enige, ware liefde is. In zijn testament laat hij vastleggen dat zijn laatste rustplaats naast die van haar zal zijn. Maar de Spaanse bezetter maakt dat voor eeuwig onmogelijk.

Zoals wel vaker in die tijd is hun huwelijk gearrangeerd. Anna's vader Maximiliaan van Egmond regelt dat nog even vlak voordat hij zijn laatste adem uitblaast in 1548. Zijn enige kind is dan 15 jaar. Het enorme bezit dat Van Egmond bijeen heeft weten te sprokkelen, maakt van zijn dochter een van de meest begeerlijke vrouwen in ons land. En hij ziet in Willem van Oranje, die ongeveer net zo oud is als Anna en ook hoog in aanzien staat, de perfecte man voor haar.

Drie jaar later is het zover, het 'geregelde' huwelijk wordt gesloten. Maar nee, vaak zien ze elkaar in de jaren daarna bepaald niet: Anna van Egmond, gravin van Buren en prins Willem van Oranje, graaf van Nassau-Dillenburg. Want terwijl hij vooral oorlogen uitvecht op het slagveld, zorgt zij ervoor dat alles thuis, in het kasteel van Breda, reilt en zeilt. En dat doet de vrouwe van onder meer Grave, Eindhoven en Cranendonck niet zonder succes. Het familiekapitaal, dat toch al niet klein is, groeit flink door al haar inspanningen.