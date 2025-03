Een jas van kaasresten en behang van broodafval, straks is het heel gewoon

Behang van broodafval, een lampenkap van bietenpulp en een jas van de resten van kaas. Zo ziet jouw interieur en kleding er over een paar jaar uit, als het aan de bedrijven Millvision uit Raamsdonkveer en BioscienZ uit Breda ligt. Wim de Laat van BioscienZ: “Het materiaal is heel stevig, de stof voelt als aan als een soort leer.”

De bedrijven werken samen en maken van afval uit de gluten-, kaas-, en diervoederindustrie schimmels die ze verwerken tot nieuwe textielsoorten. De meeste Brabanders zullen nu misschien nog een beetje huiverig zijn om een broek van kaasafval te dragen, maar Wim hoopt dat het straks heel gewoon is. Bij BioscienZ werken ze met zetmeelafval van de glutenindustrie, bietenpulp uit de diervoedingsindustrieën en wei, een bijproduct uit de kaasindustrie. In wei zitten bijvoorbeeld veel opgeloste suikers die nog goed gebruikt kunnen worden. Wortelstructuur van schimmels

“Wij kweken in ons laboratorium schimmels van mycelium. Deze wortelstructuur van schimmels stoppen we in grote vaten en brengen we naar Millvision in Raamsdonkveer”, legt Wim uit. “Wij doen daar dan een soort biologisch plakmiddel bij die alle deeltjes aan elkaar lijmt."

Dan krijg je een soort pulp. Die pulp wordt op een band van een papiermachine gespoten. Het vocht wat er inzit, wordt er uitgeperst en gedroogd en dan heb je een rol textiel, een lap”, zegt Leon Joore van Millvision. Het project is nu nog een pilot en de productie is op kleine schaal. Er is een prototype behang gemaakt. Dit jaar gaan de twee bedrijven naar beurzen en willen ze contact leggen met designers.

Papiermachine waar de pulp op gespoten wordt en vervolgens verwerkt tot nieuw textiel (foto: Millvision)

“We kunnen nu alleen nog maar lapjes van dertig centimeter maken en het materiaal is nog niet zo elastisch als we willen", aldus Wim. "Het is nog vrij stug. We hebben nog nieuwe machines nodig om ons product te verbeteren zodat we ook echt de markt op kunnen. Maar dat is slechts een kwestie van tijd.” De bedrijven werken zo’n vier jaar samen. Ze hebben elkaar gevonden via de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. BioscienZ werkt ook aan andere projecten zoals eiwitten voor voeding en aan papierverbeteraars. Millvision maakt producten uit reststromen, bijvoorbeeld van gras en tomatenstengels. Zo hebben ze een biologisch afbreekbare pot gemaakt en een bankje van waterplanten.

Nieuw textiel van bietenpulp en andere restmaterialen (foto: Millvision).