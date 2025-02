Deze oud-PSV'ers zien nog kansen in titelstrijd: 'Instelling cruciaal'

PSV bouwde in de eerste seizoenshelft een ruime voorsprong op en leek onbedreigd op de tweede landstitel op een rij af te gaan. Inmiddels staan de Eindhovenaren vijf punten achter op koploper Ajax. Toch denken oud-PSV'ers en oud-internationals Huub Stevens en Ernie Brandts niet dat de titelstrijd al is beslist: "PSV heeft bewezen goed te kunnen voetballen, maar dan moeten ze het wel iedere wedstrijd brengen.”

Met nog elf wedstrijden te gaan in de Eredivisie is er volgens Stevens nog van alles mogelijk. “PSV maakt een kans, maar dan zullen ze anders voor de dag moeten komen. Ajax speelt niet super, maar ze pakken wél de punten. Slechte wedstrijden moet je winnen als je kampioen wilt worden. Ze treffen elkaar nog in Eindhoven, dat wordt een belangrijke wedstrijd.”

Huub Stevens (Foto: Orange Pictures).

Als PSV de landstitel misloopt, noemt de ervaren trainer dat geen schande. “Als ze zich plaatsen voor de Champions League is dat een goede zaak. Maar als je weet wat PSV kan, dan brengen ze te weinig in de competitie. Als de instelling de reden is, dan moeten spelers bij zichzelf te rade gaan. Dat voelt een ploeg direct, zeker een ploeg die niet fantastisch voetbalt.”

"Het doet maar even pijn om extra meters te lopen."

“Ik krijg soms een bepaalde indruk als ik enkele jongens zie reageren op of buiten het veld. Als de instelling op een training een keer wat minder is, kan ik me dat nog voorstellen. Maar in een wedstrijd mag dat echt niet, tegen welke tegenstander dan ook. Als het niet lukt of je staat verkeerd, dan doet het maar even pijn om extra meters te lopen”, stelt Stevens.

PSV doet ook nog mee om de beker en zit bij de laatste zestien van de Champions League. Stevens: “Winnen van Arsenal zal lastig worden, maar misschien trekken ze zich op aan het niveau. Als iedereen de juiste instelling heeft, kun je dingen voor elkaar krijgen. Laten we hopen dat de prestaties van de laatste maanden een goede les is voor de rest van het seizoen.”

Ernie Brandts was onder andere werkzaam bij FC Eindhoven (foto: VI Images).

Volgens oud-international Ernie Brandts (69) sluipt een mindere instelling er onbewust in. “In het seizoen 1977/1978 werden we ongeslagen kampioen met PSV en geen enkele spits scoorde tegen mij. Het seizoen erop kopte mijn directe tegenstander Cees Schapendonk een bal binnen terwijl hij twee koppen kleiner is. Dat mag niet gebeuren, maar het had onbewust met scherpte te maken. Na een lang seizoen met de titel, UEFA Cup, WK-finale en maar een korte vakantie sloop het erin.” “De druk bij de spelers is groot. Ze spelen Champions League, het stadion zit bomvol en spelers worden gezien als supersterren. Je weet als buitenstaander ook niet wat er privé speelt. Soms is het goed om de druk even weg te halen, dat heb ik zelf in mijn carrière gemerkt. Een vrije dag of bijvoorbeeld een keertje tennissen met de spelersgroep werkt verfrissend.”

"Je kunt negentig procent in de hand hebben."