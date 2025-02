Coronacrisis brak vijf jaar geleden uit: 'Tot de enkels in het bluswater'

Vijf jaar geleden zette corona ons leven op zijn kop. Er begon een periode van testen, afstand houden en binnenblijven. Terugkijkend voelt de periode voor velen onwerkelijk aan. Bart Berden was destijds het hoofd van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Ook hij kijkt met gemengde gevoelens terug op de pandemie.

"Het was onvoorstelbaar. We waren voorbereid op een uitbraak, maar lang niet genoeg", herinnert Berden. Maar hij voelt ook enige tevredenheid, over hoe goed de zorg de crisis wist op te lossen. "Ook al was het zo dramatisch."

"Het was allemaal heel onzeker."

Tijdens een live-uitzending werd op 27 februari 2020 bekend dat de eerste officiële coronapatiënt in Tilburg in het ziekenhuis lag. "We dachten dat het hier begon, met die eerste patiënt", zegt Berden. "Maar het virus bleek zich al veel verder te hebben verspreid. In een korte periode kregen we heel veel patiënten. Het was allemaal heel onzeker." Het is die onzekerheid die hem het meest is bijgebleven: "Het was als varen in dichte mist met amper zicht. We wisten niet goed waar we naar keken. We gingen van enkele patiënten naar een compleet overlopen intensive care." Veel ziekenhuizen plaatsten zelfs een tent voor het gebouw, een zogenoemde triagetent waar patiënten die zich bij het ziekenhuis meldden eerst werden onderzocht.

De triagetent bij ziekenhuis Bernhoven (archieffoto: Imke van de Laar).

Zeker in de eerste paar maanden was er amper licht aan het einde van de tunnel. Berden: "We kunnen het ons nu misschien niet meer voorstellen hoe dat was. Over vaccins was bijvoorbeeld amper iets bekend." Het was een periode die het uiterste vroeg van het zorgpersoneel. Buiten werd voor hen geklapt. "En binnen stonden ze tot hun enkels in het spreekwoordelijke bluswater", zegt hij. "We moesten de hele zorgketen afstemmen op de bestrijding van het virus." Op zichzelf is dat al een immense taak, maar nu volgens hem helemaal omdat er over de ziekte bijna niets bekend was.

"We hebben gezien hoe kwetsbaar we waren."

Maar het personeel bleef dapper en was bereid zich tot het uiterste in te zetten, weet Berden nog. "Maar we waren ook bang." Kijkend naar hoe de zorg er nu bij staat, komt die angst deels terug. "We hebben gezien hoe kwetsbaar we waren. Het is goed dat er extra capaciteit is opgebouwd. Maar als we die weer wegbezuinigen, lopen we risico's."

Zorgpersoneel aan het werk op de intensive care (archieffoto: ETZ).