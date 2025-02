Man slaat treinraam in na ruzie en vlucht, verliest vuurwapen op spoor

Een 30-jarige man uit Tilburg heeft zondagnacht voor opschudding gezorgd op het station in Eindhoven. De man had ruzie met een andere reiziger en was agressief. Op het moment dat de politie eraan kwam, sloeg hij een treinruit in, klom hij de trein uit en zette hij het op een rennen. Na een korte achtervolging kon de politie de man alsnog aanhouden.

“Die stond op het punt stond om te vertrekken. Daarom sloeg hij meerdere keren met zijn vuist een raam in, om het spoor op te springen en zo van ons weg te komen”, vertelt een medewerker van de NS.

Bloedend aangehouden

De medewerkers schakelden de politie in. Na een korte zoektocht wisten de agenten de man een half uur later in het centrum aan te houden. Hij had flinke snijwonden en is naar het ziekenhuis gebracht.

Niet veel later vond de politie een geladen vuurwapen op het spoor, in de lijn van de vluchtroute van de verdachte. Het wapen is veiliggesteld en de man is opnieuw aangehouden voor vuurwapenbezit.

Het gaat om een 30-jarige man uit Tilburg. De rechter zal bepalen welke straf hij krijgt.