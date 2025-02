Nooit meer Helmond Sport in het oude, vertrouwde stadion: 'Apart gevoel'

De lampen in het ‘oude’ stadion van Helmond Sport zijn definitief uit. Maandagavond werd de laatste competitiewedstrijd gespeeld, tegen FC Emmen. De Helmonders spelen vanaf vrijdag 7 maart op een steenworp afstand in het splinternieuwe GS Staalwerken Stadion. Voor clubicoon Hans Meeuwsen is het even slikken. "Elke verandering is moeilijk, zeker als je wat ouder bent."

Afgelopen vrijdagavond werd door Helmond Sport en de supporters flink uitgepakt vanwege de laatste thuiswedstrijd op vrijdag, maar officieel is de inhaalwedstrijd tegen FC Emmen op maandagavond de laatste. Sportief gezien werd het geen fijne avond voor de Helmonders, want de gasten waren met 1-2 te sterk.

Het is één van de bekendste clubliederen van Nederland. ‘Vur welleke club bende gai’ klonk deze maandagavond voor het laatst uit de speakers van het huidige Stadion De Braak, zoals het in de volksmond heet. Het stadion, dat in 1967 werd geopend, gaat plat en er komen meerdere kunstgrasvelden voor in de plaats. Helmond Sport gaat over twee weken voetballen in het nieuwe stadion dat iets verderop is gebouwd.

Hans Meeuwsen (63) voetbalde vele jaren in het eerste van Helmond Sport en zit nog trouw op de tribune bij thuiswedstrijden. “Toen ik hier in 1982 kwam voetballen, was dat in de eredivisie. Dit stadion was laagbouw en had golfplaten. In die tijd riepen ze al dat er een nieuwe stadion moest komen. Ik heb De Braak zien groeien tot wat nu het is. Nieuwbouw werd telkens uitgesteld, alleen nu is het zover.”

Als speler en supporter maakte het clubicoon veel gedenkwaardige momenten mee. “Er was niks mooiers dan zelf voetballen. Het stadion zat in de Eredivisie regelmatig bomvol. Als toeschouwer blijven me vooral de jaren bij dat we goed meedraaiden. Ik heb ook seizoenen meegemaakt dat ik me afvroeg waar ik naar aan het kijken was. Ik heb de hoop dat die mooie momenten er weer gaan komen. Hoe leuk zou het zijn om het grote PSV te mogen ontvangen in plaats van de beloften.”

Over twee weken verruilt hij zijn vaste plekje op de tribune voor een plek in het nieuwe stadion. “Van mij had de nieuwbouw niet gehoeven. Ik hou van het oude vertrouwde, de sfeer die hier hangt is fijn. Maar ja, je moet met de tijd meegaan. Het kan ook zeker ten goede komen aan de club. Ik vind het vooral belangrijk dat ik groei zie op het veld.”

Erik van Kilsdonk, voorzitter van de supportersvereniging werd maandagochtend wakker met een apart gevoel. "Ik kom al 32 jaar bij Helmond Sport en dit is de laatste avond in het huidige stadion. Ik heb hier zoveel plezier beleefd.”

“Zo hebben we met de club meerdere keren gestreden om promotie, dat blijft me altijd bij. Net als de supporters die ons zijn ontvallen. We zullen ze nooit vergeten, je bent en blijft Helmond Sport-supporter. Wat een typische Helmond Sporter is, is moeilijk te beschrijven. Die mentaliteit zit in ons DNA. Je kunt onze club nergens mee vergelijken.”

De verhuizing naar het nieuwe GS Staalwerken Stadion is volgens Erik begrijpelijk. “De club is ambitieus en we hebben geen recht van klagen. Sportief gaat het de goede kant op en we willen meedoen aan de play-offs. Promoveren kan een tijdje duren, maar in het nieuwe stadion maken we zeker kans.”