Wooncorporatie zet deur op een kier voor boze woonwagenbewoners

Wooncorporatie Alwel wil in gesprek met de boze woonwagenbewoners uit de Bredase wijk Haagse Beemden. Bestuurder Karo van Dongen zet de deur op een kier en wil de mogelijkheid onderzoeken voor één of twee extra standplaatsen naast hun kamp. "We staan altijd open voor een gesprek", zegt Leonie Hülters namens de bewoners. "Maar omdat er zoveel tegen ons wordt gelogen, zijn we wel wat wantrouwend."

De woonwagenbewoners liggen al een tijdje overhoop met de gemeente Breda. Naar aanleiding van documenten uit een Woo-verzoek (Wet open overheid) voelen zij zich gediscrimineerd. Alwel zou alles mogen en zij helemaal niets. In plaats van de door hen gewenste tien extra staanplaatsen gaat de wooncorporatie nu naast hun kamp vierentwintig sociale huurappartementen bouwen. Ook wooncorporatie Alwel wordt ondertussen met argusogen gevolgd vanuit het kamp. Eerdere gesprekken om tot een oplossing te komen, liepen namelijk op niets uit. "Ze stonden helemaal nergens voor open", zegt Bart Hülters.

"Nu de papieren boven water komen, voelen ze nattigheid."

Maar tot ieders verbazing kwam er vorige week tijdens de gemeenteraadsvergadering na jaren plotseling een hele kleine opening. Op een vraag vanuit de VVD-fractie of er naast de nieuwbouw misschien toch nog een mogelijkheid is voor één of twee standplaatsen deed bestuurder Karo van Dongen van Alwel ineens een soort van handreiking. "Met alle voorzichtigheid en binnen de context en houdbaarheid van ons plan gaan we kijken of we iets kunnen doen", antwoordde hij. "Veel ruimte is er niet, maar we kunnen onderzoeken of er -in heel beperkte zin- mogelijkheden zijn (voor standplaatsen, red.)"

Na de vergadering liet Van Dongen de woonwagenbewoners weten graag met hen hierover in gesprek te gaan. "Wij staan altijd open voor een gesprek", zegt Leonie Hülters, de vrouw van Bart. "Maar omdat er zoveel tegen ons wordt gelogen, zijn we wel wat wantrouwend. Een officiële uitnodiging, concrete aantallen of een echt aanbod hebben we dan ook nog niet gehad."

Leonie en Bart Hülters voor het perceel waar Alwel wil gaan bouwen (foto: Ronald Sträter).

"Eén of twee standplaatsen is een begin, maar het is natuurlijk niet wat we nodig hebben", vult Bart aan. "Als we alle kinderen tellen die een woonwagen nodig hebben, zijn het er tien. Ze zitten fout en ik krijg het gevoel dat ze ons hier een beetje mee willen omkopen. Een week eerder zei Van Dongen nog dat hij nergens voor open stond. Nu de papieren boven water komen, voelen ze nattigheid." Bredase raadsleden mogen namelijk binnenkort de ongecensureerde documenten inzien. "Elke keer als ik het Woo-verzoek doorlees, ontdek ik weer nieuwe dingen", zegt fractievoorzitter Inge Verdaasdonk van de SP, die zich al jaren sterk maakt voor de woonwagenbewoners. "We gaan nu de ongelakte stukken zien en de brieven ontdekken die niet zijn meegegeven. Ik ga alles tot op de letter lezen, want ze lijken achter de schermen spelletjes te spelen."

"Vier jaar terug in de tijd hadden we een andere keus gemaakt."