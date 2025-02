Jacqueline Govaert weg bij Songfestival, Cornald Maas staat er alleen voor

Jacqueline Govaert stopt na één jaar alweer als commentator bij het Eurovisie Songfestival. Cornald Maas staat daarom de komende editie in zijn eentje in het commentatorshokje. Dat heeft AVROTROS maandag bekendgemaakt. De zangeres van Krezip zegt dat ze het moeilijk kan combineren met haar andere plannen.

Het Eurovisie Songfestival van vorig jaar ging voor Nederland de geschiedenisboeken in als meest dramatische ooit. Joost Klein werd gediskwalificeerd na een ruzie met een cameravrouw, onterecht bleek maanden later. Cornald Maas uit Bergen op Zoom was daar toen woest over, maar opvallend genoeg keert hij wel terug en Govaert niet.