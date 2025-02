Gemeente plaatste 22 omleidingsborden en nu zijn ze allemaal gestolen

Wie 22 gele verkeersborden ziet hangen in een studentenhuis of bij een verzamelaar in Veldhoven, kan maar beter even een belletje naar de gemeente doen. Die vraagt zich namelijk hard af waar alle omleidingsborden zijn gebleven die ze onlangs in de wijk Sondervick heeft neergezet. "Tot onze grote verbazing zijn al deze borden gestolen”, laat de gemeente weten op Facebook.

Door de diefstal zijn er meteen gevaarlijke situaties ontstaan. Zo reed een ambulance met sirene zich vast, omdat de afsluiting niet meer duidelijk stond aangegeven. Het is goed afgelopen, maar het had volgens de gemeente ernstige gevolgen kunnen hebben.

Ook andere weggebruikers blijken al last te hebben gehad van de gestolen borden. Meerdere mensen geven onder het bericht aan dat ze zich ook vastgereden hebben in de wijk.

"Het weghalen van borden brengt mensen in gevaar."

Verkeersborden zijn een geliefd decorstuk onder jolige studenten. Maar met 22 bijna identieke omleidingsborden in je huis gooi je nou niet heel hoge ogen, zou je denken. Het is dan ook de vraag waar de borden gebleven zijn. "We begrijpen dat het vervelend is als een weg afgesloten is, maar het weghalen van borden brengt mensen in gevaar", schrijft de gemeente. "We doen ons best om de situatie zo snel mogelijk te herstellen."