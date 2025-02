Cabaretier Henry van Loon maakt van zijn bruiloft een themafeestje

Cabaretier Henry van Loon (42) uit Oirschot is afgelopen zaterdag op een bijzondere manier in het huwelijksbootje gestapt met actrice Jelka van Houten (46). Het stel houdt zo van themafeestjes dat alle bruiloftsgasten in trouwkleding kwamen. Op social media deelt het kersverse echtpaar foto's van het grote en kleurrijke feest.

"Het was een fantastisch feest", schrijft Henry op Instagram. "We houden van themafeestjes, dus alle gasten waren ook in trouwkleding." Het stel houdt niet alleen van themafeestjes, maar ook van karaoke. Op een foto is te zien dat het echtpaar luidkeels meezingt door een microfoon.

Kleurrijk

Ondanks dat alle gasten in trouwkleding kwamen, sprong de bruid eruit in een wijde paarse jurk met een grote rode strik erop. De bruidstaart was even kleurrijk als het bruidspaar. Een knalgele taart in de vorm van een hart met rode kersen was het pronkstuk van de tafel. Henry schrijft dat het een bijzondere dag was en dat het stel nog steeds aan het nagenieten is van hun bruiloft. Henry en Jelka zijn sinds zeven jaar een koppel en speelden samen in series als Tropenjaren en Niets te melden. Zij werden in 2020 de trotse ouders van dochtertje Bonnie. Samen met zoontje Walt en dochter Jean uit een eerder huwelijk van Jelka vormen zij een samengesteld gezin.