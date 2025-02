Chaotisch afscheid van stadion met kolderiek moment en groep slopende fans

Het afscheid van Stadion De Braak is maandagavond niet verlopen zoals Helmond Sport wilde. Tegenstander FC Emmen verpestte een feestje door met 1-2 te winnen. Na het voetbal bleken twee symbolische momenten verkeerd uit te pakken. Het uitsnijden van het logo in het kunstgras ging moeizamer dan verwacht en uiteindelijk was het te zwaar om op te tillen. Daarna renden bij het doven van de lichtmasten honderden supporters het veld op, waarbij een klein groepje alvast startte met de sloop.

Tegen Vitesse liep afgelopen vrijdagavond een grote groep Helmond Sport-supporters ook al het veld op, waarbij een deel het uitpubliek uitdaagde. Een pitch invasion wilde de club deze maandagavond tegen FC Emmen voorkomen en daarom werden er voor de fanatieke aanhang een aantal stewards en beveiligers neergezet. Er werd na het laatste fluitsignaal een laag hekwerk omgetrokken, maar supporters bleven netjes buiten het veld staan.

Er was geen dreigende sfeer, maar toen de lampen van De Braak uitgingen, renden alsnog veel supporters de kunstgrasmat op. Velen voor een laatste selfie in het stadion, maar ook vond een klein groepje het nodig om een aantal vernielingen aan te richten. Zo sneuvelde er onder andere een doel. Na een tijdje liep iedereen op aandringen van de beveiligers het veld af, sommigen met een 'Helmond Sport-souvenir' in de hand.

Wachten op privacy instellingen...