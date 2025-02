Jennifer (24) was dakloos, maar heeft nu een eigen taxibedrijf

Jennifer Diepens uit Eindhoven is 24 jaar oud en was dakloos. Nu heeft ze haar eigen taxibedrijfje: Taxi Jenny. Deze carnaval is ze al bijna helemaal volgeboekt. Het leven lacht haar weer tegemoet na een tijd waarbij het overleven was. “Ik zal er alles aan doen zodat dat nooit meer kan gebeuren.” Hulpproject het Bouwdepot hielp haar uit het dal.

Twee jaar leefde Jennifer op straat. “Dat kwam door de thuissituatie met strenge ouders en door mensen om mij heen. Ik had verkeerde vrienden. Daardoor ben ik op straat beland.”

Ze leefde onder meer in de crisisopvang in Eindhoven. Jennifer had geen werk en dus ook geen inkomen. Ze bouwde schulden op. “Ik was dakloos, maar niemand geloofde dat. Iedereen dacht dat ik gewoon toerist in eigen stad was. Bij ‘dakloos’ denken mensen aan iemand met kapotte kleding en tasje. Ik had gewoon een koffer en normale, nette kleding. Ik zag er niet echt dakloos uit, maar was dat wel.”

Het hulpproject ‘Het Bouwdepot’ hielp haar met elke maand een inkomen van 1050 euro, een jaar lang. Ze kon haar schulden afbetalen. “En ik heb mijn rijbewijs kunnen halen. Later kon ik ook mijn taxibedrijf openen. Dat is wel echt geweldig. Ik had nooit gedacht dat ik deze kans zou krijgen. Als dit niet was gebeurd, had ik nog in de crisisopvang gezeten. Dan zou ik hopen dat er morgen een betere dag zou komen.”