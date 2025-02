Organisatie Karnaval Festival is waterballet beu: ‘We gaan naar binnen'

Het begon in 2017 als een feestje met een paar carnavalswagens op een weiland. De organisatoren van Karnaval Festival wilden iets bieden aan carnavalsliefhebbers die liever keiharde kicks hebben dan al dat gehoempapa. Inmiddels is het festival een van de grootste carnavalsfestivals van Brabant. En dat ging niet zonder slag of stoot.

In 2020 viel de zondag in het water. En in 2021 en 2022 kon het door corona helemaal niet doorgaan. De editie van 2024 moest weer afgelast worden door slecht weer. “Buiten is tof, maar het risico is groot. Weilanden blijven drassig, zelfs als het droog is. En ook qua verzekeringen kun je dat risico niet blijven lopen,” legt Hermans uit.

Outdoorsfeer indoor Het is een grote stap om het festival niet meer buiten te organiseren. Want je wil natuurlijk wel de sfeer van het festival behouden. Toch is het een bewuste keuze. De afgelopen jaren werd het festival meerdere keren geteisterd door slecht weer, waardoor het feest soms op het laatste moment niet doorging. “We willen onze bezoekers niet teleurstellen”, zegt Hermans.

De eerste editie van Karnaval Festival vond plaats in 2017. “Het was een outdoorhoofdpodium, omringd door carnavalswagens, gekoppeld met geluid. Een klein feestje,” herinnert Remko Hermans zich. Hermans, ook bekend van Intents, organiseert het feest. Klein is voor hem dus relatief: “We hadden al zesduizend bezoekers. Voor een eerste editie was dat echt niet weinig.” Vanaf dat moment groeide het tweedaagse carnavals-hardstylefeest. In 2018 en 2019 werd het elk jaar groter, met meer podia, area’s en bezoekers.

Nieuwe thuisbasis

Daarom trekt het festival dit jaar naar de Brabanthallen. “Je wilt zekerheid en je wilt de mensen een gaaf feest geven zonder zorgen over het weer.” Volgens Hermans blijft de sfeer die Karnaval Festival zo bijzonder maakt, gewoon behouden. “We zorgen voor meerdere ruimtes en gave showelementen zoals lasers, vuurwerk en natuurlijk confetti.” Ook zijn bezoekers gewend dat er kermisattracties of gekke kleine dingen zijn, zoals een glijbaan en daar kunnen ze gewoon op rekenen, stelt Hermans gerust.

Om de intieme festivalsfeer te behouden, wordt de hal aangekleed met rood-gele doeken en palen met prikfittingen, waardoor het voelt alsof je in een grote festivaltent staat. “Je ziet het plafond nauwelijks. En met de lichtshows en het decor krijg je toch echt die festivalbeleving.”

Als een malle

Hermans is trots op hun flexibiliteit en wat ze ondanks de tegenslagen hebben weten neer te zetten. Met de verhuizing kan het festival in een weekend ruim 22.500 bezoekers verwelkomen, vergelijkbaar met eerdere edities. “Het is bizar hoe we maar bleven groeien. Daar zijn we enorm trots op.” Dat blijkt ook uit de kaartverkoop. “Zaterdag gaat als een malle en is zo goed als uitverkocht. Voor zondag zijn nog wat tickets beschikbaar.”

Terug de wei in?

Of het nu volgend jaar nog groter moet? “Dat valt wel mee. We willen niet per se groter, maar wel een stabiele toekomst voor het festival.”

Met de Brabanthallen hopen ze een mooie nieuwe thuisbasis te hebben gevonden. Karnaval Festival zal dan dus doorgaan als indoorfeest, maar het festivalgevoel is er niet minder om. “We gaan evalueren of de Brabanthallen de beste plek zijn gebleken, maar we denken voor nu van wel. Terug naar het weiland, dat zit er denk ik sowieso niet meer in”, zegt Hermans resoluut. “Het feest kan nu in ieder geval zekerweten beginnen!”