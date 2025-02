Nabestaanden MH17 willen dat Rusland verantwoordelijkheid neemt voor rol

Een geloofwaardig vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne is moeilijk te bereiken zonder Russische erkenning van verantwoordelijkheid voor het neerhalen van MH17, vinden nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp. Zij hebben dit enkele dagen geleden per brief laten weten aan de Amerikaanse president Donald Trump en aan voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Ook de Nederlandse premier Dick Schoof, een paar Tweede Kamercommissies en EU-buitenlandchef Kaja Kallas hebben de brief ontvangen.

De nabestaanden beschrijven in hun brief enkele eisen waarvan zij vinden dat die onderdeel zouden moeten zijn van een eventuele vredesregeling. Zo willen ze behalve erkenning van Rusland ook "concrete acties die verantwoordelijkheid laten zien", zoals formele excuses, een openbaar onderzoek naar alle betrokkenen en redenen achter het neerhalen van het vliegtuig en passende herstelbetalingen.

In de brief benadrukken de nabestaanden dat de aanhoudende weigering van Rusland "om deze misdaad te erkennen" hen "nog meer pijn en lijden heeft toegebracht, wat de toch al ondraaglijke last van ons verlies nog heeft vergroot". Erkenning is dan ook "niet alleen essentieel voor ons herstel, maar ook voor het herstel van de gerechtigheid en het voorkomen van dergelijke tragedies in de toekomst". "We vertrouwen erop dat u zult pleiten voor gerechtigheid en zult zorgen dat onze stemmen worden gehoord en gerespecteerd", besluiten de nabestaanden hun brief. Een woordvoerder laat weten dat geen van de aangeschreven partijen inhoudelijk heeft gereageerd op de oproep, maar dat de nabestaanden zich hier vooralsnog niet druk om maken omdat de brieven kort geleden zijn verstuurd.