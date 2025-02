Grappenmaker slaat toe: bèèèh-tonblokken langs de weg

Automobilisten die dinsdagmiddag in Eindhoven over de Leenderweg rijden moeten toch wel even twee keer knipperen met hun ogen. Naast de weg staan namelijk twintig betonblokken die zijn omgetoverd tot schapen. Een grappenmaker heeft aan alle blokken een houten schapenkop vastgemaakt waardoor het nu net lijkt alsof er schapen langs de kant van de weg staan. Dus pas op: niet in slaap vallen tijdens het tellen.

Lav Lukac & Studio040 Geschreven door

Er staan in Brabant natuurlijk wel vaker dieren langs de weg, maar deze zijn toch wel van een heel ander soort. Omwonenden hebben geen flauw idee wie de verkeersblokken heeft aangekleed en ook de gemeente weet van niks meldt Studio040. Als het aan de bewoners van de dichtbijgelegen wijk Schuttersbosch ligt, mogen de betonblokschaapjes langs de weg richting knooppunt Leenderheide best blijven. "Ik vind het heel leuk. Ik ga het aan iedereen vertellen”, zegt een vrouw die haar hond uitlaat in de buurt. "Dit moet een grap zijn", laat een andere bewoonster weten. Schapen moeten weg

De gemeente is minder blij met de actie. "Dit is niet in opdracht van de gemeente gedaan. De schapen worden verwijderd. Niet iedereen mag zomaar objecten in de openbare ruimte plaatsen, dat is illegaal." Er zijn in de stad geen andere verkeersblokken gevonden die een soortgelijke metamorfose hebbèèèhn gehad.

Rijtje schapen langs de Leenderweg (foto: Studio040).

Er is er altijd eentje het zwarte schaap (foto: Studio040).