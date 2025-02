Bosz zet spelers op scherp voor halve finale beker en komt met goed nieuws

Een week na de stunt tegen Juventus wachten PSV nieuwe cruciale weken op drie verschillende fronten. Om te beginnen staat woensdagavond de halve finale van de KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles op het programma. In aanloop naar dat duel zette Bosz zijn spelers op scherp, vertelde hij wat meer over de nieuwe spits Lucas Perez en had hij goed nieuws te melden.

Het programma van PSV liegt er de komende weken niet om. Er wacht een druk programma met wedstrijden in de Eredivisie, KNVB Beker en Champions League. Welke competitie heeft bij trainer Peter Bosz de meeste prioriteit? "De eerstvolgende wedstrijd", was het standaard antwoord van de trainer. Maar er volgde wel een duidelijk betoog over waarom. "Dat klinkt misschien als trainerstaal, maar we staan wel in de halve finale van de beker hè. Hoeveel motivatie heb je dan nog nodig als speler."

Maar juist die motivatie was afgelopen week een thema bij PSV. Noa Lang gaf vorige week na de overwinning op Juventus nog aan dat de motivatie in de competitie soms wat minder is. "Ik verwacht dat mijn spelers elke wedstrijd de ballen uit hun broek lopen", reageerde Bosz fel. "Dat hoort de instelling te zijn bij een topclub als PSV. We willen zoveel mogelijk winnen. En als die instelling de laatste weken anders is geweest, dan is dat niet goed." En dus gaat PSV woensdagavond vol voor een finaleplek tegen Go Ahead Eagles, nota bene de club waar trainer Peter Bosz als klein jongetje fan van was. "Maar ik hoop dat we morgen gewoon winnen en hopelijk ook met grote cijfers. Ik heb alleen wel echt sympathie voor die club. Ze doen het ook echt goed en aan de Vetkampstraat heerst nog een echte voetbalsfeer. Dat is mooi."

"Ik hoop dat Malik Tillman nog voor het competitieslot weer inzetbaar is."