CZ onder verscherpt toezicht: zorgverzekeraar moet wachtlijsten aanpakken

Zorgverzekeraar CZ moet van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meer doen aan de wachttijden in de zorg. Deze opdracht kreeg de verzekeraar vorig jaar al van de toezichthouder, maar de NZa vindt dat CZ niet genoeg vooruitgang boekt. CZ met het hoofdkantoor in Tilburg komt daarom onder verscherpt toezicht te staan. Het is volgens de toezichthouder de eerste keer dat een zorgverzekeraar te maken krijgt met extra toezicht.

Verzekeraars zijn verplicht om in de gaten te houden of patiënten goede zorg krijgen en of ze daarbij geholpen kunnen worden. Als dat niet lukt en wachtlijsten te lang worden, moeten zorgverzekeraars daar oplossingen voor vinden.