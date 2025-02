Zo proberen Brabantse steden de carnavalsdrukte te spreiden

Met carnaval in aantocht bereiden de grote Brabantse steden zich voor op een enorme toestroom van feestvierders. Den Bosch, Breda, Tilburg en Eindhoven nemen verschillende maatregelen om het feest in goede banen te leiden, waarbij digitale middelen dit jaar een steeds grotere rol spelen. Vooral WhatsApp wordt actief ingezet om bezoekers direct te informeren en de drukte beter te spreiden.

Tijdens de Elfde van de Elfde experimenteerde Den Bosch met een WhatsApp-kanaal, dat bezoekers live updates gaf over overvolle straten en alternatieve plekken waar nog wel ruimte was. Ook andere informatie, zoals waar extra toiletten stonden, werd gedeeld. Tijdens carnaval zet de gemeente het WhatsApp-kanaal weer in Oeteldonk in.

Uit de proef bleek dat bezoekers er meer van verwachten. Daarom gaat de gemeente extra informatie delen over de drukte, vooral als gebieden langere tijd worden afgesloten. Burgemeester Jack Mikkers verwacht niet dat mensen constant op hun telefoon kijken. Daarom worden ook led-schermen in de stad ingezet om aan te geven dat gebieden vol zijn. Het WhatsApp-kanaal is vooral bedoeld voor niet-Oeteldonkers en Bosschenaren die nog niet in de stad zijn, zodat zij weten waar ze het beste naartoe kunnen.

In Breda zet de gemeente voor het eerst WhatsApp in. Feestvierders in het Kielegat kunnen zich aanmelden voor het WhatsApp-kanaal dat hen op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen. Zoals op welke plekken je je fiets kunt parkeren en waar een glas- en blikverbod geldt. Ook geeft de gemeente via het kanaal updates over de drukte, bijvoorbeeld wanneer een plein wordt afgesloten. Diezelfde informatie is ook te zien op led-schermen. Burgemeester Paul Depla benadrukt dat veiligheid voorop staat, maar dat de maatregelen er vooral voor moeten zorgen dat carnaval open en toegankelijk blijft.