Raadsleden lopen weg bij debat over parkeergarage van nieuw museum

Zeven gemeenteraadsleden zijn dinsdagavond weggelopen bij een debat in het stadhuis van Den Bosch. Het ging in de raad over een parkeergarage die bij het nieuwe, nog te bouwen, Designmuseum zou moeten komen. De weggelopen raadsleden steunden een plan van acht oppositiepartijen om het debat over de parkeergarage uit te stellen.

De oppositiepartijen willen pas na 1 juli praten over de parkeergarage, als de haalbaarheidsstudie over het Designmuseum klaar is. De twee zouden volgens de partijen niet los van elkaar te bekijken zijn. Maar een meerderheid van de raad ging hier niet in mee. Dat was dinsdagavond reden voor zeven raadsleden, onder aanvoering van de Bossche Groenen, om de zaal te verlaten. Een aantal andere partijen, die ook graag het debat wilde uitstellen, bleef wel in de raadszaal. Ze wilden in het debat hun stem laten horen.

Over het Designmuseum Het nieuwe museum wordt voor ruim 43 miljoen euro gebouwd net buiten de binnenstad, in de nieuwe Bossche Stadsdelta. Het moet in 2030 klaar zijn. De raad stemde twee jaar geleden in met het maken van een ontwerp voor het museum en met de voorbereidende plannen voor de bouw. Het nieuwe Designmuseum komt straks in het gebied rondom de Tramkade in Den Bosch waar ook de Verkadefabriek zit. Bij de Citadel en naast de Bossche Roeiclub aan de Citadellaan moet een gebouw komen met een oppervlakte van 5000 vierkante meter, 1000 vierkante meter meer dan het huidige gebouw aan de Mortel in Den Bosch. De parkeergarage moet onder het nieuwe museum komen.