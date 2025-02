112-nieuws: twee rijstroken A58 dicht • auto's, taxi en vrachtwagen botsen

20.28

Weer is er een scooter in brand gestoken in Breda in de wijk De Heuvel. Deze keer gebeurde dat aan het Mgr. Nolensplein. Afgelopen zaterdagavond brandde ook al een scooter uit in de Van Bleiswijkstraat en zondagavond gingen nog eens twee huurscooters in vlammen op in de Dirk Hartogstraat. De politie ging toen al uit van brandstichting. In de nacht van vrijdag op zaterdag vloog een auto in de fik.

De brandweer was vanavond snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de scooter compleet vernield werd door brand. De politie kwam met meerdere eenheden naar de brand en ging achter jongeren aan die in de buurt rondliepen.