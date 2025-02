112-nieuws: zolderbrand uitgebroken • wagen vliegt ineens in brand

16.44

Een man is gisteravond in Tilburg aangehouden, omdat hij ervan wordt verdacht dat hij een scooter heeft gestolen. Hij verzette zich hevig bij de arrestatie, dacht zelfs door weg te rennen hieraan te ontsnappen. Mede met hulp van de bewoner van een huis waar de man zich in de voortuin bevond, kon hij in de kraag worden gevat. De man werd geboeid naar het politiebureau gebracht en ook daar stelde hij zich recalcitrant op. Het gaat om een man van 31 uit Gilze.

De man was eerder op de avond ook al gezien op een plek in de stad waar was gemeld dat iemand probeerde een scooter te stelen. Toen had de politie nog geen reden om hem in te rekenen. Rond elf uur gisteravond was dat anders toen de man op het Stationsplein werd aangetroffen met inbrekersgereedschap op zak.