Nu carnaval begint, moet Dwergonië afscheid nemen van dorpsicoon Willy

Als carnaval vrijdagmiddag begint, neemt Drunen afscheid van dorpsicoon Willy van Giersbergen. De ereburger van Dwergonië overleed zaterdag plotseling op 83-jarige leeftijd. Willy stond bekend als Willeke de Pliesie. In een speciaal gemaakt veldwachterskostuum hield hij alles in de gaten wat er tijdens carnaval gebeurde.

Oud-voorzitter van Stichting Kommissie Vastenaovond Dwergonië, Ad Marisaël, heeft veel herinneringen aan het dorpsicoon. "Het respect voor Willy zal nooit verdwijnen", zegt hij.

"Willy was een man van daden, niet van woorden", gaat Marisaël verder. "De rol van Prins Carnaval was niks voor hem." Daarom werd Willy eind jaren zeventig benoemd tot veldwachter van Dwergonië, zoals Drunen met carnaval heet. "In die tijd hadden we naast een prins carnaval en een adjudant ook een soort politieagent die alles in de gaten hield. Daar was Willy de aangewezen persoon voor."

"Hij was een mensenmens en kon met iedereen overweg. Niet alleen met de oude garde bij de carnavalsvereniging, maar ook met de jeugd als leider bij de voetbalvereniging in het dorp." De liefde voor carnaval zat er al vroeg in bij Willy. Zo is hij eerst lid geweest van C.V. de Uitslovers, een van de oudste carnavalsverenigingen in de omgeving van Dwergonië.