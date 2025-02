Boomkikkers krijgen een eigen oversteekplaats in Breda

De gemeente Breda legt een ecologische passage op een viaduct over de A58 aan voor boomkikkers. Via de groenstrook kunnen boomkikkerpopulaties in verschillende natuurgebieden elkaar makkelijker bereiken en de soort genetisch versterken. De gemeente schat dat het project bijna 280.000 euro gaat kosten. De provincie draagt ongeveer 125.000 euro bij.

Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen de weg straks blijven gebruiken.

Op dit moment zitten er al boomkikkers aan beide zijden van de weg over de A58 bij Bavel. Een groter ecoduct aanleggen was volgens de gemeente Breda geen optie, omdat dat minstens 12 miljoen euro zou kosten en een dergelijke verbinding meestal grote natuurgebieden met elkaar verbindt. "Daar is op de betreffende locatie niet echt sprake van", zegt de gemeente. "Het viaduct verbindt kleine natuurgebieden met een wat groter natuurgebied." Een lange tunnel behoorde ook niet tot de mogelijkheden, omdat boomkikkers daar niet doorheen gaan.

Boomkikker in actie (foto: R. Krekels Adviesbureau Natuurbalans)

De boomkikker kwam vroeger volop voor op met name zandgronden. Aan het eind van de vorige eeuw was 80 procent van de boomkikkers verdwenen en was het diertje een van de sterkst bedreigde amfibieën in Nederland. Door gerichte maatregelen en ander natuurbeheer gaat het inmiddels een stuk beter met de soort.