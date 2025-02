Eindhovense gemeenteraad spreekt zich uit tegen oorlogsmisdaden in Gaza

De pro-Palestijnse actievoerders van Eindhoven4Palestine hebben succes geboekt. De gemeenteraad van Eindhoven nam dinsdagavond hun burgermotie aan, en spreekt zich daarmee uitdrukkelijk uit tegen de mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden die in Gaza worden gepleegd. Volgens Eindhoven4Palestine is Eindhoven daarmee de eerste gemeenteraad in Nederland die het leed van Palestijnen erkent.

De indieners vonden dat Eindhoven zich niet voldoende uitspreekt tegen de situatie in Gaza. De Palestijnse gemeenschap in Eindhoven zou een gebrek aan erkenning en steun ervaren, mede omdat de Russische invasie van Oekraïne wél direct publiekelijk werd veroordeeld.

Eindhoven4Palestine wilde daarom dat de raad 'publiekelijk en onomwonden stelling neemt tegen mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden in Gaza, en solidariteit toont met de getroffen bevolking'. De motie werd met 25 stemmen voor en 16 tegen aangenomen.

Wachten op privacy instellingen...