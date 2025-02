Eindelijk toestemming voor herinrichten gebied rond A59, vier afritten weg

Brabant mag de plannen voor herinrichting van het gebied rond de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch gaan uitvoeren. De Raad van State heeft geoordeeld dat de plannen van de provincie nu wèl op orde zijn. Dat was eerder niet het geval. Vier van de negen op- en afritten van en naar de A59 verdwijnen.

Brabant wil aan de slag in de Oostelijke Langstraat, een gebied aan weerszijden van de A59 waar de provincie natuur, water en plekken voor recreatie wil aanleggen. Zo moeten er twee ecologische verbindingszones en een snelfietsroute komen. Vier van de negen op- en afritten van en naar de A59 verdwijnen.

De Brabantse politiek stelde het plan in 2018 al vast. Meerdere organisaties en omwonenden maakten om uiteenlopende redenen bezwaar en dienden een beroep in bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Afgewezen

In 2021 wees de hoogste bestuursrechter de plannen voor het eerst af. Toen moest de provincie opnieuw kijken naar de stikstofuitstoot die met het project gepaard gaat.

Vorig jaar oordeelde de Raad van State dat dat stuk grotendeels op orde was, maar dat het nog ontbrak aan maatregelen die de gevolgen voor de omliggende natuur moeten compenseren.

Ook was nog niet duidelijk genoeg of de provincie de stikstofuitstoot voor het project kon wegstrepen tegenover de uitstoot van een gestopt boerenbedrijf in Vlijmen.