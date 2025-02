Chauffeurs verwachten extra ritten door strengere regels illegale taxi's

Taxichauffeurs in Den Bosch reageren opgelucht nu de gemeente strengere regels heeft ingevoerd voor chauffeurs zonder Bossche taxivergunning. Tijdens carnaval duiken er vaak chauffeurs uit andere steden of zwarte taxi’s op in Oeteldonk, die proberen een graantje mee te pikken. Nu kunnen illegale chauffeurs een boete van 700 euro per rit krijgen. "Ik hoop dat het hen afschrikt", zegt taxichauffeur Ismail Dayioglu.

Volgens Bossche taxichauffeurs is het al jaren een probleem: zwarte taxi’s of legale chauffeurs uit andere delen van het land die tijdens carnaval in Oeteldonk rijden zonder de juiste gemeentelijke vergunning. Terwijl Bossche chauffeurs zelf flink investeren in hun papieren en vergunningen, kunnen illegale chauffeurs zonder consequenties klanten oppikken. "Als Bossche taxichauffeurs moeten we met zijn allen wachten bij vier aangewezen taxistandplaatsen in de stad, soms wel twintig minuten of langer. Zelfs tijdens carnaval. Ondertussen kunnen illegale chauffeurs overal feestvierders oppikken. En mensen stappen nu eenmaal vaak in de eerste taxi die ze zien”, zegt Ismail Dayioglu (49), die al meer dan 20 jaar taxichauffeur is in Den Bosch. Dayioglu spreekt namens zo'n honderd Bossche collega's. “Als wij illegale chauffeurs aanspreken over de oneerlijke concurrentie, krijgen we vaak te maken met agressie.”

De Bossche taxibranche dringt daarom al jaren aan op handhaving. Maar politie en justitie konden de afgelopen jaren niks doen tegen illegale taxiritten, omdat het aanbieden ervan niet strafbaar was volgens de gemeentelijke verordening. De gemeenteraad van Den Bosch heeft nu dinsdagavond unaniem besloten de regels aan te passen, waardoor de politie direct kan optreden. Illegale chauffeurs kunnen tijdens carnaval een boete van 700 euro krijgen. “We zijn er natuurlijk blij mee, maar dat had de gemeente al jaren eerder moeten doen”, zegt Ismail.

“Er zijn ook chauffeurs die carnavalsvierders oplichten.”

Een belangrijk verschil met de oude situatie is dat een chauffeur zonder vergunning nu meerdere keren per evenement een boete kan krijgen. Voorheen bleef het vaak bij een enkele waarschuwing, waardoor veel chauffeurs het risico namen. De gemeente hoopt dat de nieuwe regels hen afschrikken. “Ik denk wel dat wij het drukker gaan krijgen. Als ik als chauffeur van tevoren weet dat ik hier niet mag rijden en ik een of meerdere boetes kan krijgen, dan kom ik hier niet naartoe”, zegt Ismail. “Het zou fijn zijn als we door de nieuwe regels zelf meer ritten kunnen rijden, want de week voor carnaval en de week erna zijn extra rustig. Het geld dat we tijdens de vijf dagen carnaval extra verdienen, hebben we hard nodig om de mindere weken financieel te overbruggen."

Maar het gaat de chauffeurs in Den Bosch niet alleen om het geld. "Er zijn ook illegale chauffeurs die carnavalsvierders oplichten. Ze komen hier puur om veel geld te verdienen. Soms vragen ze wel twee of drie keer zoveel voor een ritje als wij", legt de Bossche taxichauffeur uit. "Hierdoor krijgen wij als legale chauffeurs in Den Bosch een slechte naam, omdat klanten vaak niet weten wie er wél met de juiste vergunning rijdt en wie niet. Ik hoop dat dat nu ook verbetert." Met carnaval voor de deur moet snel blijken of de strengere aanpak echt effect heeft.