Hier vieren ze slechts 5 uurkes carnaval: 'Echt armoedig!'

Een vestingstadje met een aantal praalwagens en hossende Woerkummers. Dat was 36 jaar lang hét gezicht in Mosterdgat, zoals Woudrichem met carnaval heet. Tegenwoordig wordt het leutfeest er nog maar één avondje gevierd. Zonde, vindt onder meer de voormalig prins carnaval. “Het carnaval moet weer gaan leven in deze gemeenschap."

Al bladerend door edities van carnavalskrant Ut Erremoeike, vertelt hij over zijn 'ambtsperiode'. De Bijzondere Raadsvergadering kan hij zich nog goed voor de geest halen. In sketches werd de gemeentepolitiek op de hak genomen. "Er werd uit volle borst meegezongen met Hofkapel Nooitgedacht. Het publiek en de raad van elf werden dan echt wild."

“Die sfeer vergeet ik nooit meer.” Weemoedig denkt Jos Korthout (72) terug aan zijn tijd als prins Ravelinus Fortibus I van Mosterdgat. In 1989 en 1990 ging hij voorop in het feestgedruis.

Ook praalwagens reden door het vestingstadje. Noëlle den Dekker-Baks (33) nam daar jarenlang aan deel met haar familie. “De optocht was klein, hooguit tien wagens, maar we probeerden ervoor te zorgen dat het heel wat was.”

Zo trok haar familie ooit een kippenhok door Woudrichem. Oma ontfermde zich als moederkloek over haar kleinkinderen, die verkleed waren als gouden eieren. “Wij liepen daar in witte overalls naast, met een Calimero-dop van papier maché op ons hoofd”, lacht ze. Uiteindelijk wonnen ze de publieksprijs.

“Het was gewoon altijd feesten en bier drinken”, herinnert Pauljohan van Brouwershaven zich het carnaval in Mosterdgat. Hij stond achter de bar van cultureel centrum 't Rondeel, dat door zijn ouders werd uitgebaat. Het was hét walhalla voor de Woerkumse carnavalsvierders. Toen 't Rondeel naar buiten de vesting verhuisde, werd het carnaval in Woudrichem minder, merkte hij. "De sfeer en ziel werd eruit gehaald."

In 2006 stierf het carnaval in Woudrichem na 36 edities een stille dood. Carnavalsvereniging Kwakke Erremoei, dat sinds de start in 1970 de drijvende kracht was, kon het bestuur niet meer op sterkte houden en de Raad van Elf niet voltallig krijgen. “Omdat hier maar één carnavalsvereniging was, was het feest ook kwetsbaar”, vertelt oud-prins Jos.

Het van oorsprong katholieke volksfeest doofde langzaam uit in Woudrichem, dat als Hervormde gemeente tot de Protestantse Kerk behoort. Noëlle baalde er destijds flink van. “Voor mij was het altijd een familiegebeurtenis.” Helemaal verdwenen is het carnavalsfeest in Woudrichem overigens niet. In 2015 kreeg het namelijk een doorstart, toen carnavalsvereniging Wa Unne Erremoei werd opgericht. Zij organiseert op carnavalsvrijdag één feestavond in Het Arsenaal in Woudrichem. Iedereen van 18 jaar en ouder kan daar vijf uurtjes feesten, van acht tot één uur. "Dat moet zeker gekoesterd worden", vindt Noëlle.