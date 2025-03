Bij dit grote evenement willen Brabanders knallen in de sneeuw

Met vijf langlaufers, een skiër en drie trainers is de Udense Werkgroep Skiën Gehandicapten (WSG) hofleverancier van het team Special Olympics. Dit team gaat komende week naar de Olympisch Winterspelen voor sporters met een verstandelijke beperking in Turijn. Trainster Lilyan Maas uit Zeeland: “Het is een geweldig evenement. Ondanks de taalbarrière zie je sporters uit allerlei landen contact met elkaar maken.”

Bij de Special Olympics World Winter Games staan ruim 1500 sporters uit heel de wereld aan de start, verdeeld over de sporten alpineskiën, langlaufen, snowboarden, shorttrack en dansen.

Op de baan van ski- en snowboardclub De Schans in Uden traint wekelijks een groep langlaufers van Werkgroep Skiën Gehandicapten (WSG), waarvan er vijf meedoen in Turijn en omgeving. Onder hen is Dave van de Louw uit Uden, voor wie de World Winter Games niet nieuw is. “Ik heb al vaker in het buitenland aan toernooien meegedaan, zoals tijdens een eerdere World Winter Games in Zuid-Korea. Daar pakte ik een gouden en twee bronzen medailles, iets waar ik erg trots op ben.”

Dave gaat weer voor de medailles, maar wil vooral genieten. “Het is zo’n prachtig evenement, ik vind het leuk om mee te doen en veel mensen te ontmoeten. De gezelligheid had ik het liefst al weken geleden opgezocht, maar we moesten geduld hebben.”