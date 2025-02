Politieke statements horen bij carnavalskostuums, maar er is wel een grens

Tweederde van de Brabanders vindt politieke statements thuishoren bij carnavalskostuums, maar ze mogen niet bedoeld zijn om anderen te kwetsen of alleen te provoceren. Ook hebben Brabanders er moeite mee als carnavalsvierders bloot of seksistisch gekleed zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Omroep Brabant.

Over wat wel of niet kan, zijn de meningen verdeeld. “Dat is heel persoonlijk en afhankelijk van je humor. Wat voor de een te ver gaat, kan voor de ander wel. Ik vind dat mensen vooral moeten nadenken bij wat ze aantrekken of verkondigen, of het kwetsend kan zijn voor anderen. Maar ik vind ook dat we met zijn allen niet op elke slak zout moeten leggen”, aldus een deelnemer.

In het verleden is dat wel eens verkeerd gegaan. Zo kwam toenmalig burgemeester John Jorritsma van Eindhoven in 2019 in opspraak, omdat hij als ‘blokkeerfries’ was verkleed. Eerder, in 2012, viel het carnavalsliedje ‘Doe de Boerka’ van Johan Vlemmix verkeerd.