Brabanders tolerant voor carnavalsmuziek van boven de rivieren

Bijna de helft van de Brabanders vindt dat een carnavalskraker ook van buiten carnavalsprovincies Brabant of Limburg mag komen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas, in opdracht van Omroep Brabant. “Dit is alleen maar goed, want veel carnavalskrakers komen van boven de rivieren”, zegt radiopresentator Maarten Kortlever van Omroep Brabant.

“Ik had verwacht dat we als Brabanders iets chauvinistischer zouden zijn, maar dat valt heel erg mee. Als men een goed carnavalsgevoel krijgt bij een liedje, maakt het niet uit waar het vandaan komt”, vertelt Kortlever. Vieze Jack en André van Duin

Kortlever somt een aantal artiesten op van boven de rivieren die succesvolle carnavalskrakers hebben geschreven. “André van Duin is natuurlijk een icoon, maar ook Vieze Jack is geen Brabander. Ook oud-voetbaltrainer Barry Hughes en zijn krakers ‘Het Kikkerlied’ en Ik wil op mijn kop een kamerbreed tapijt. Recenter heb je Jopie Parlevliet ofwel cabaretier Richard Groenendijk die carnavalsliedjes heeft uitgemaakt zoals Tieft ‘s effe op.”

“Er zijn nog tal van anderen die leuk meedoen en het carnavalsgevoel snappen, maar niet per se uit Brabant komen. Als je het gevoel kan overbrengen en een goede kraker weet te maken, dan maakt het niet uit waar hij vandaan komt”, zegt Kortlever. Toch zijn er ook meerdere carnavalskrakers die wel uit de carnavalsprovincies komen, vertelt Kortlever. “Denk dan aan ‘Heb je even voor mij’ van Frans Bauer. Maar ook Vader Abraham, Wim Kersten met het ‘Bloemetjesgordijn’, Ria Valk, Arie Ribbens, De Deurzakkers, Chef Soldaat, Johnny Purple en ga zo maar door.” Muziek tijdens optochten en in de kroeg

Bij het onderzoek door Kieskompas werd ook gevraagd naar welke muziek Brabanders het liefst luisteren in de kroeg of tijdens de optochten. Ongeveer de helft van de deelnemers vindt dat tijdens de optochten alleen maar carnavalsmuziek gedraaid mag worden, maar in de kroeg zijn we toleranter voor andere soorten muziek. Kortlever snapt dat men in de kroeg meer openstaat voor andere muziek. “In de grote steden, waar ook studenten wonen die carnaval vieren, wordt het een mengelmoesje. Daar kan de jeugd carnaval vieren met bijvoorbeeld andere soorten muziek. De oudere Brabander wil meer carnavalsmuziek horen, terwijl de jongeren het ook prima vinden als er top40 of dance hits gedraaid worden”, vertelt Kortlever hierover. Bij de optochten ligt dat toch anders en snapt Kortlever wel dat men het liefst carnavalsmuziek hoort. “Want het is een carnavalsfeestje. Net zoals je bij een 90's-feestje muziek uit de jaren 90 wil horen. Dit is carnaval, daar hoort carnavalsmuziek bij. Het is maar een paar dagen per jaar, dus veel mensen willen dat dan ook horen. Ook al is het een leuk liedje, het is een domper op de feestvreugde als er ineens een top 40-knaller tussendoor komt. Dat past niet.

Carnavalsonderzoek De resultaten zijn gebaseerd op onderzoek van onderzoeksinstituut Kieskompas. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 14 en 20 februari 2025; 1279 Brabanders hebben meegedaan. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, migratieachtergrond en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023, zodat de uitkomsten op deze kenmerken representatief zijn. Meer informatie over de uitvoering van het onderzoek is hier te vinden.